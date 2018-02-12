Путин и Трамп на карнавале

Cреди гостей и участников карнавала в португальском Торриш-Ведраше выделялись несколько приглашенных. Например, канцлер Германии, которая приняла облик русалки.

Или американский президент, которого застали в недвусмысленной позе. Парад, символизирующий "прощание с мясом" перед наступлением длительного поста, был щедр на насмешки. И северокорейский лидер, и его российский коллега были похожи, как близнецы. "Карнавал это традиция и обычай, и это уже стало потребностью приехать сюда, чтобы повеселиться в хорошей компании", - говорит один из участников шествия.

Момент, когда телесный низ становится телесным верхом, а шут - королем - краток. Уже в понедельник все, кто побывали в этом году на карнавале в Торриш-Ведраше , вернуться к выполнению своих обязанностей, почти всегда серьезных и довольно скучных.