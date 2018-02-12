Палестинская национальная администрация не будет сотрудничать с США как с посредником в урегулировании конфликта с Израилем. Об этом заявил палестинский лидер Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам политика, американская администрация первый раз удивила его, когда заявила, что хочет закрыть вашингтонское представительство Организации освобождения Палестины. Впоследствии Белый дом пересмотрел это решение. Но палестинского лидера ждала еще одна неожиданная новость:
Аббас отказывается сотрудничать с США
"В такой атмосфере, которая была создана действиями США, мы заявляем, что с нынешнего момента мы отказываемся в каком-либо виде сотрудничать с американцами в их статусе посредника", - заявил Аббас.
Аббас отказывается сотрудничать с США
"Господин Трамп вскоре вновь нас удивил – для нас это была пощечина. Я имею в виду решение перенести посольство США в Иерусалим и признать Иерусалим столицей Израиля".
Аббас уточнил, что если состоится международная конференция по ближневосточному урегулированию, то палестинские власти хотели бы, чтобы ее результатом "было создание механизма, при котором США были бы не единственным посредником, а лишь частью группы посредников".
В начале декабря Дональд Трамп принял решение перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим и признать этот город столицей еврейского государства, что привело к обострению ситуации в регионе. В ответ на действия Трампа Генассамблея ООН одобрила резолюцию против изменения статуса Иерусалима.