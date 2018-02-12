Аббас отказывается сотрудничать с США

Палестинская национальная администрация не будет сотрудничать с США как с посредником в урегулировании конфликта с Израилем. Об этом заявил палестинский лидер Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам политика, американская администрация первый раз удивила его, когда заявила, что хочет закрыть вашингтонское представительство Организации освобождения Палестины. Впоследствии Белый дом пересмотрел это решение. Но палестинского лидера ждала еще одна неожиданная новость: