Oxfam: секс в обмен на продовольствие?

Великобритания пригрозила прекратить финансирование благотворительной организации Oxfam из-за разразившегося секс-скандала. Официальный Лондон потребовал разъяснений после того, как стали известны шокирующие подробности работы миссии Oxfam на Гаити.

Оказавшаяся под градом критики глава Oxfam Уинни Бьяньима в оправдание заявила, что контроль в организации был улучшен.

"То, что произошло тогда, уже не может произойти сегодня. Мы предприняли необходимые меры. Но нам надо сделать еще больше. Я заявляю, что руководство организации полно решимости улучшить систему контроля, чтобы подобные вещи больше никогда не повторились", - отметила Бьяньима.

В 2010 году сотрудники Oxfam были одними из первых, кто прибыл для оказания помощи на опустошенный землетрясением Гаити. Однако по данным СМИ, наравне с благотворительностью сотрудники миссии устраивали вечеринки с участием проституток. На арендованную виллу приглашались, в том числе, и несовершеннолетние девочки-гаитянки.

В Oxfam заявляют, что уволили запятнавших свою репутацию сотрудников еще несколько лет назад. Однако с моральной стороны вопрос остается открытым, ведь по мнению наблюдателей, благотворители пользовались бедственным положением жителей острова.