Роботы-олимпийцы

На лыжне Олимпиады-2018 позволили посоревноваться и роботам. Для них ветреная погода, на которую жаловались спортсмены, оказалась нипочём. Восемь команд претендовали на главный приз в размере 10 тысяч долларов США.

При определении победителя учитывалась не только скорость, но и маневренность - число флагштоков, которые пропускали андроиды. Для участия в соревнованиях им необходимо было иметь рост не менее 50 см, стоять на "двух ногах", суставы, похожие на человеческие локти и колени, независимую систему питания, а также обязательно лыжи на "ногах".

Соревнования Ski Robot Challenge состоялись на горнолыжном курорте Хвенсон в часе езды от Пхёнчхана. В них приняли участие роботы, которых используют для уборки, помощи спортсменам и в качестве переводчиков. "Олимпийским чемпионом" стала команда TAEKWAN-V.