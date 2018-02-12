На внедорожнике к "Небесным вратам"

999 ступенек, более 11 километров пути под углом в 45 градусов. Подняться к "Небесным вратам" на гибридном внедорожнике Range Rover Sport решил пилот "Формулы Е" Тун Хопинь. "Я участвовал в тестах "Формулы-1", побеждал в классе LMP2 в гонке "24-часа Ле-Мана" и соревновался в "Формуле Е", но, без сомнений, это был один из самых сложных заездов за всю мою карьеру", - признался гонщик.

Сначала Тун Хопиню предстояло проехать по серпантину, состоящему из почти сотни крутых поворотов, а потом он поднялся по лестнице, выбитой в горе Тяньмэнь. Пунктом назначения стала знаменитая арка "Небесные врата". Range Rover Sport стал первым автомобилем, которому удалось преодолеть этот путь.