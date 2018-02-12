Бомба времён Второй мировой войны стала причиной закрытия аэропорта Лондон-Сити британской столицы.
Аэропорт Лондона закрылся из-за бомбы
Аэропорт Лондон-Сити был закрыт из-за найденной неподалёку в реке Темзе неразорвавшейся бомбы времён Второй мировой войны.
Аэропорт Лондона закрылся из-за бомбы
Все авиарейсы (как прилёты, так и вылеты) были в понедельник отменены. Это затронуло около 16 тысяч пассажиров - в частности, тех, кто воспользовался услугами авиакомпаний British Airways и Lufthansa.
Неразорвавшийся снаряд был обнаружена в реке Темзе в доке короля Георга V в ходе проектно-исследовательских работ неподалёку от аэропорта. Вокруг воздушной гавани была установлена в качестве меры предосторожности 214-метровая запретная зона. Жители всех находящихся внутри этой зоны домов были эвакуированы.
Представители аэропорта сообщили, что работают в тесном сотрудничестве со столичной полицией и военными, для того, чтобы безопасно извлечь бомбу и решить проблему как можно скорее.