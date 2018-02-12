Плохая погода и загадочный норовирус. Две напасти, с которыми столкнулись спортсмены, принимающие участие в Зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.
Шквалистый ветер и норовирус: с чем столкнулись атлеты на ОИ-2018
Из-за плохой погоды организаторы Олимпийских игр были вынуждены перенести соревнования по горнолыжному спорту сразу в нескольких дисциплинах
Шквалистый ветер и норовирус: с чем столкнулись атлеты на ОИ-2018
Нелыжная погода
Организаторы были вынуждены перенести соревнования по горнолыжному спорту сразу в нескольких дисциплинах: скоростном спуске среди мужчин и гигантском слаломе у женщин.
Причина переноса - шквалистый ветер.
К среде ненастье утихнет, обещают метеорологи. А пока спортсмены вынуждены коротать время в Олимпийской деревне, поскольку отменены даже тренировочные сессии.
"В настоящее время порывы ветра достигают 5 метров, а местами и 10 метров в секунду. Это серьезно затрудняет соревнования", - сообщили в Оргкомитете Игр.
Добавим, что согласно метеосводке температура в Пхёнчхане в ближайшие дни может опуститься до отметки -25 градусов по Цельсию.
Норовирус
Еще одна напасть - распространение норовируса в Олимпийской деревне. По последним данным, число заразившихся норовирусной инфекцией возросло до 177 человек. Об этом сообщили в организационном комитете Игр.
Заболевание не страшное: болезненные симптомы проходят уже через двое-трое суток, а в некоторых случаях и раньше. Однако тошнота, головная боль и высокая температура не лучшие спутники спортсменов в условиях соревнований.
Из-за норовируса более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Олимпиаде, были временно отстранены от работы.