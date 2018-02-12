Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил, что уже обсуждает с США возможность распространения суверенитета еврейского государства на поселения израильтян на Западном берегу реки Иордан. С таким заявлением Натеньяху выступил на заседании парламентской фракции партии "Ликуд", чьим лидером он является.
Израиль аннексирует поселения?
Заявление премьер-министра Израиля об обсуждении с США возможности аннексии поселений на Западном берегу Иордана вызвало возмущение палестинцев.
Израиль аннексирует поселения?
Палестинцы назвала такие планы "захватом земель при соучастии США".
Член исполниетльного комитета Организации освобождения Палестины Васель Абу Юсеф заявил:
"Позиция США, поддерживающих оккупацию, в которой оказался палестинский народ, ставших партнёрами агрессора в его преступлениях против палестинского народа, неприемлема. Этому должен быть положен конец".
Белый дом обсуждение с Израилем аннексию палестинских территорий отрицает.
Продолжающееся строительство поселений на Западном берегу Иордана - одно из главных препятствий на пути урегулирования палестино-израильского конфликта. в
В 2016 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334, требуя, чтобы поселенческая деятельность на палестинских территориях была прекращена.