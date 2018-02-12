Меркель готова остаться до 2021 года

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что готова полностью отработать четвертый срок в должности главы правительства. "Я отношусь к таким людям, которые выполняют обещания", - отметила она в эфире телеканала ZDF.

При этом фрау Меркель не смущает, что в ходе переговоров о создании коалиции ей пришлось пойти на значительные уступки социал-демократам и отдать им один из ключевых портфелей - пост министра финансов.

"Ситуация с Минфином для нашей партии, конечно, болезненная. Но с моей точки зрения, это приемлемо, - заявила Меркель. - Оценивая ситуацию в целом, я могу сказать, что мы сохраняем важные посты. Внутренняя безопасность остается в нашем ведении, также как и интеграция, жилищное хозяйство, вопросы экономики".

Политическая верхушка ФРГ смогла договориться о коалиции. Однако решающее слово в этом вопросе будет за партийным активом.

26 февраля Христианско-демократический союз (ХДС) проведет съезд в Берлине, на котором партийные делегаты проголосуют по коалиционному соглашению. А затем документ должны поддержать сторонники Социал-демократической партии (СДПГ). Голосование намечено на 4 марта. Если оно провалится, то Германии будут грозить новые выборы.

"Я бы хотела, чтобы голосование в СДПГ было успешным. Я уверена, что мы создали для этого все условия путем честных переговоров. Условия, при которых все стороны могут сказать: мы гордимся достигнутым результатом", - говорит Меркель.

В случае позитивного исхода голосования новое правительство ФРГ может быть сформировано к апрелю. А Ангеля Меркель в четверый раз займет пост канцлера с полномочиями до 2021 года.