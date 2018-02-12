В Симферополе сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, которого обвиняют в шпионаже. По данным следствия, он собирал и передавал украинским спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну — к примеру, данные о деятельности частей и подразделений российской Национальной гвардии в Крыму, а также информацию о сотрудниках самой ФСБ. По данным службы, утечка таких сведений за рубеж могла нанести ущерб безопасности России.
ФСБ: «В Крыму задержан шпион»
Задержанного гражданина Украины обвиянют в шпионаже за Нацгвардией и самой ФСБ
ФСБ: «В Крыму задержан шпион»
Это уже далеко не первый случай, когда российские спецслужбы сообщают о задержании в Крыму лазутчиков и даже целых диверсионных групп. В Киеве категорически отрицают причастность к организации подобной деятельности на полуострове.
Некоторые СМИ, со ссылкой на социальные сети, сообщают, что задержанный — брокер из Донецкой области; его предприятие зарегистрировано в Шахтёрске, который находится на территории самопровозглашённой ДНР.