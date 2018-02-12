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Австрия

Столкнулись пассажирские поезда

Причина трагедии выясняется

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Столкнулись пассажирские поезда

Столкнулись пассажирские поезда
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Reuters
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В Австрии женщина стала жертвой столкновения поездов на станции Никласдорф неподалёку от Граца. 22 человека получили ранения, среди них трое детей. Столкнулись междугородный пассажирский состав, следовавший из Граца в немецкий Саарбрюкен, и местный электропоезд.

Трагедия произошла около часа дня по местному времени. Междугородный поезд сильно повреждён, большинство его вагонов сошли с рельсов.

Причины столкновения пока неизвестны. Оба машиниста находятся в больнице, полиция также пока никак не комментирует ситуацию.

В российском посольстве сообщили, что связались с местными властями, чтобы выяснить, есть ли среди пострадавших граждане России.