Катастрофа в Подмосковье: версии

Обледенение рассматривают как одну из возможных причин катастрофы. Накануне многие СМИ сообщали о том, что командир экипажа перед вылетом не стал запрашивать антиобледенительную обработку самолёта.

Андрей Красноперов, пилот-инструктор:

«Данная траектория говорит о том, что летчик проверял приборы, может что-то было с приборами, возможно это обледенение. Бывает обычное обледенение, бывает интенсивное. Если интенсивное обледенение, то происходит нарастание льда, которое может изменить и центровку самолета. Он тяжёлый, лёд. я уж не говорю о случаях попадания кусков льда в двигатель и остановку двигателей причем сразу двух.

Самолет падал — возможно, неуправляемое падение было. А тряска если была, то значит плоский штопор: сорвался, а дальше так блином до земли и летел, в облаках тем более. А такая высота для него — вообще это секунда».

Среди других возможных причин СМИ называют отказ двигателя (или даже разрушение силовой установки в воздухе), неисправность приборов или человеческий фактор. Версию взрыва в воздухе следователи, изучившие обломки, считают весьма маловероятной.

В любом случае, говорить о точных причинах трагедии до официальных выводов комиссии пока рано. Бортовые самописцы самолёта уже найдены.