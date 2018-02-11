Число жертв землетрясения на Тайване растет

Число погибших в результате землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване возросло до 17 человек: спасатели обнаружили под завалами накренившегося 12-этажного здания тела еще двух туристов из материкового Китая. В минувшую субботу здесь были найдены тела трех китайских туристов. Все погибшие - члены одной семьи из Пекина. Среди жертв стихийного бедствия есть иностранные граждане - филиппинец и двое канадцев. Произошедшее в ночь на седьмое февраля землетрясение стало самым разрушительным в уезде Хуалянь за последние 50 лет. Общее число пострадавших превысило 280 человек.