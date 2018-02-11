Инцидент на сирийской границе

Израиль возложил на Иран и Сирию ответственность за субботний инцидент, в ходе которого, по утверждению израильских военных, над еврейским государством был сбит иранский беспилотник и потерпел крушение самолет F-16 израильских ВВС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху:

"Я уже долгое время предупреждал об опасностях, которые таятся в закреплении Ирана в Сирии в военном плане. Иран стремится использовать территорию Сирии для атак на Израиль в соответствии с его заявленной целью уничтожить Израиль. Иран нагло нарушил суверенитет Израиля."

В минувшую субботу Армия обороны Израиля нанесла серию ракетных ударов по позициям на территории Сирии. Москва призвала конфликтующие стороны избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе. В свою очередь Вашингтон поддержал действия Израиля.