Сближение Севера и Юга: обед в Сеуле

Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён устроил в Сеуле обед, на который пригласил северокорейскую делегацию. Он выразил надежду на создание, по его словам, "правильных условий" для встречи лидеров Юга и Севера.
Накануне младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына передала письменное приглашение президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину посетить Пхеньян с целью проведения двустороннего саммита в кратчайшие сроки.
Северокорейская сторона заявляет, что делегация провела в Южной Корее "откровенные и беспристрастные" переговоры.
На этом фоне глава мид японии Таро Коно призвал провести денуклеаризацию корейского полуострова, не поддаваясь "на дипломатию улыбок" в исполнении Севера.
Ультраправые активисты в Сеуле в воскресенье продолжили акции протеста против приема делегации КНДР.
Ситуация на Корейском полуострове еще больше обострилась в конце ноября прошлого года, когда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа. Но начале текущего года в отношениях между Сеулом и Пхеньяном наметилось потепление.