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Южная Корея

Сближение Севера и Юга: обед в Сеуле

Премьер-министр Южной Кореи встретился с северокорейской делегацией в Сеуле

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Сближение Севера и Юга: обед в Сеуле

Сближение Севера и Юга: обед в Сеуле
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Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён устроил в Сеуле обед, на который пригласил северокорейскую делегацию. Он выразил надежду на создание, по его словам, "правильных условий" для встречи лидеров Юга и Севера.

Накануне младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына передала письменное приглашение президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину посетить Пхеньян с целью проведения двустороннего саммита в кратчайшие сроки.

Северокорейская сторона заявляет, что делегация провела в Южной Корее "откровенные и беспристрастные" переговоры.

На этом фоне глава мид японии Таро Коно призвал провести денуклеаризацию корейского полуострова, не поддаваясь "на дипломатию улыбок" в исполнении Севера.

Ультраправые активисты в Сеуле в воскресенье продолжили акции протеста против приема делегации КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове еще больше обострилась в конце ноября прошлого года, когда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа. Но начале текущего года в отношениях между Сеулом и Пхеньяном наметилось потепление.

Агентства • TASS, Reuters, AP