Россияне встали на лыжи

В 73 регионах РФ состоялась открытая всероссийская лыжная гонка "Лыжня России". Забег организован в поддержку атлетов, выступающих на Олимпиаде в Южной Корее. Соревноваться вышли порядка 1,5 млн. человек. В Приморье "Лыжня России" собрала около 1500 участников. Они пробежали дистанции в 1, 3, 5 и десять километров. На финише лыжников встречали аплодисментами. По результатам забега лучшие спортсмены получили медали и призы.
"Лыжня России" проводится с 1982 г. Основные цели мероприятия - привлечение россиян к лыжному спорту, пропаганда физической культуры и здорового образа жизни.