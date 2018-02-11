Крушение Ан-148: очевидцы слышали взрыв

Специалисты приступили к расшифровке данных с "черного ящика", обнаруженного на месте крушения самолета Ан-148. Пока высказываются различные версии причин трагедии. Но очевидцы произошедшего утверждают, что слышали громкий взрыв.

"Был слышен очень мощный хлопок. Чуть ли не до того, что стекла повыпадали из окон в некоторых домах", - сообщила журналистам жительница деревни Степановское в Подмосковье.

Еще один молодой человек утверждает, что когда он стоял на автобусной остановке недалеко от места крушения, то "увидел вспышку в небе". "Волна такая прошла, что с остановки даже снег посыпался", - отметил юноша.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Как сообщили в прокуратуре, сертификат летной годности потерпевшего крушение самолета был действителен до 1 июня 2018 года. После этого он вновь должен был проходить процедуру сертификации. При этом во время последней плановой проверки замечаний к состоянию воздушного судна не было.

Пассажирский Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово в воскресенье днем. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья.

На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Никто из них не выжил. Известно, что жертвами авиакатастрофы стали трое детей: мальчики 17 и 12 лет, а также пятилетняя девочка. Также известно, что на борту находились иностранцы, в том числе гражданин Швейцарии.