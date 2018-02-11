Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" упал спустя 4 минуты после взлета. В ликвидации последствий авиакатастрофы принимают участие сотни специалистов, задействованы десятки единиц техники. Все эксперты московского Бюро судебно-медицинской экспертизы мобилизованы для опознания останков погибших.
В Следственном комитете заявляют, что экипаж не сообщал о неисправности самолета.
Представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко: "По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспоте было незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Следствием будут рассмотрены все возможные версии произошедшего".
На месте падения самолета глубокий снег и осадки осложняют работу спасателей.
Между тем сотрудники Саратовской транспортной прокуратуры начали изымать документы в головном офисе авиакомпании.
12 февраля в Оренбургской области объявлен днём траура по жертвам авиакатастрофы.