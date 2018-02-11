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Экипаж не сообщал о неисправности

На месте крушения в Подмосковье работают сотни специалистов, задействованы десятки единиц техники.

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Экипаж не сообщал о неисправности

Экипаж не сообщал о неисправности
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Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" упал спустя 4 минуты после взлета. В ликвидации последствий авиакатастрофы принимают участие сотни специалистов, задействованы десятки единиц техники. Все эксперты московского Бюро судебно-медицинской экспертизы мобилизованы для опознания останков погибших.

В Следственном комитете заявляют, что экипаж не сообщал о неисправности самолета.

Представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко: "По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспоте было незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Следствием будут рассмотрены все возможные версии произошедшего". 

На месте падения самолета глубокий снег и осадки осложняют работу спасателей.

Между тем сотрудники Саратовской транспортной прокуратуры начали изымать документы в головном офисе авиакомпании.

12 февраля в Оренбургской области объявлен днём траура по жертвам авиакатастрофы. 

Агентства • TASS, Interfax, RIA