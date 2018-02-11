Дания: состояние принца Хенрика резко ухудшилось

Состояние здоровья принца Хенрика Датского резко ухудшилось. С конца января, после возвращения из поездки в Египет, супруг королевы Дании Маргрете II находится в госпитале Стокгольма. Врачи обнаружили у него доброкачественную опухоль в легком. Минувшим летом монарший дом объявил, что у принца Хенрика диагностирована деменция. В субботу во второй половине дня пациента посетили члены его семьи. Жители Дании глубоко переживают происходящее. К дворцу Амалиенборг, где проживает королевская семья приходят подданные королевства.

"Это очень печальная участь... Страдать от деменции, - говорит Йенс Крог, - Некоторое время назад я потерял свою мать. Это очень тяжело. Вот поэтому я пришел сегодня сюда со своим внуком. Отдать дань уважения принцу. Он это заслуживает."

В связи с непростыми семейными обстоятельствами наследник датской короны кронпринц Фредерик был вынужден прервать визит в Южную Корею, где проходят Олимпийские Игры, и вернуться в Данию.