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В Подмосковье разбился пассажирский самолет

Самолет Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из аэропорта "Домодедово"

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В Подмосковье разбился пассажирский самолет

В Подмосковье разбился пассажирский самолет
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В Подмосковье разбился ассажирский самолет "Саратовских авиалиний". Лайнер потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск. По последним данным, выживших нет. На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. 

Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в Орск. Очевидцы видели падение горящего самолета.

К месту предполагаемого падения самолета в Раменский район Подмосковья направлена группа спасателей. Агентство "Риа-Новости" сообщает, что на место крушения вылетел глава Минтранса РФ. 

Обломки самолета разбросаны в районе деревни Степановское.

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