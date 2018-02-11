В Подмосковье разбился пассажирский самолет

В Подмосковье разбился ассажирский самолет "Саратовских авиалиний". Лайнер потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск. По последним данным, выживших нет. На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в Орск. Очевидцы видели падение горящего самолета.
К месту предполагаемого падения самолета в Раменский район Подмосковья направлена группа спасателей. Агентство "Риа-Новости" сообщает, что на место крушения вылетел глава Минтранса РФ.
Обломки самолета разбросаны в районе деревни Степановское.