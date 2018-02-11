Миссия на Таити обернулась секс-скандалом

В Великобритании набирает обороты секс-скандал вокруг благотворительной организации Oxfam. В 2011 году во время гуманитарной миссии по ликвидации последствий разрушительного землетрясения на Гаити ее сотрудники пользовались услугами местных проституток. Профильная комиссия, регулирующая деятельность благотворительных организаций, была проинформирована об этом лишь отчасти. Дело в том, что компания сообщила о "сексуальном проступке" своих сотрудников, не указав, что речь шла о сексе с несовершеннолетними.

Официальный Лондон назвал эту "информацию шокирующей" и требует максимально открытого и полного расследования. "Я считаю, что это предательство и тех людей, которым Oxfam должен был помочь, и людей, которые доверяют организации эту работу. Это вопиющий скандал", - заявила министр международного развития Пенелопа Мэри Мордонт. Она также добавила, что любая благотворительная организация, скрывающая и покрывающая подобные действия своих сотрудников, будет лишена госфинансирования.

В официальном заявлении Oxfam факты насилия над гаитянскими девочками не отрицаются. Кроме того говорится, что это не единственный случай в организации за последние месяцы.

"Мы должны были сказать больше, но в то время Oxfam был другим. Не было никакого освещения в СМИ. Поэтому мы заявили, что обеспокоены тем, что государственные деньги могут быть использованы неправильно, что общественное доверие может быть подорвано. Мы провели расследование - финансового злоупотребления не было, но люди повели себя неправильно. Это неприемлемо и мы приняли меры", - заявил глава Oxfam Марк Голдринг.

По информации журналистов Times, девочек-проституток приглашали в отели и частные виллы, которые организация снимала для своих сотрудников на Гаити.

По итогам внутреннего расследования Oxfam было уволено 7 человек.