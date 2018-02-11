Авиакатастрофа в Подмосквье

В авиакатастрофе, произошедшей в Подмосковье, нет выжививших. Обломки пассажирского самолета "Саратовских авиалиний" и тела погибших найдены в радиусе километра вблизи деревни Степановское Раменского района. Лайнер выполнял рейс из Москвы в Орск, на борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа.
Разбившийся Ан-148, которым управлял опытный пилот, был выпущен в Воронеже 2010 году. Самолет пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Российские СМИ ссылкой на Ространснадзор сообщают, что воздушное судно эксплуатировалось с нарушениями. Но в "Саратовских авилиниях" заявляют, что нареканий к техническому состоянию самолета не было.
Большинство пассажиров были жителями Оренбургской области. В аэропортах Орска и Домодедово дежурят бригады скорой помощи и психологи МЧС.
Расследовать крушение самолета в Подмосковье будет центральный аппарат Следственнного комитета. Изучаются все возможные версии причин авиакастрофы. В районе падения воздушного судна уже обнаружен один бортовой самописец. Проводится поисково-спасательная операция.
Фото МЧС с места крушения:
12 февраля в Оренбургской области объявлен днём траура по жертвам авиакатастрофы.
Министр транспорта Максим Соколов сообщил, что для опознания погибших потребуется генетическая экспертиза.