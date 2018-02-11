Судьба президента ЮАР может решиться в ближайшие дни

Судьба президента ЮАР Джейкоба Зумы, подозреваемого в коррупции и мошенничестве, может решиться уже в понедельник на встрече исполнительного комитета правящего "Африканского национального конгресса" (АНК). Лидер партии Сирил Рамафоса настаивает его на скорейшей отставке, но с оговоркой, что она должна состоятся по официальной процедуре и в рамках закона - так, как это сделал бы Нельсон Мандела.

"Мы продолжим традиции борьбы с коррупцией, и те, кто воруют деньги у бедных, эти коррупционеры непременно ответят перед судом. Именно этого хотел бы Нельсон Мандела", - заявил Рамафоса, выступая на митинге в Кейптауне, приуроченном к столетию бывшего президента ЮАР.

Джейкоб Зума оказался в центре очередного скандала летом прошлого года, когда поддержал кандидатуру своей жены в качестве лидера АНК. По мнению и оппозиционеров, и членов его собственной партии, история с женой - многоходовка, конечная цель которой - уйти от ответственности. В августе парламент безуспешно попытался вынести президенту вотум недоверия, а с конца декабря предлагает мирно уйти в отставку.