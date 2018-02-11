Мир
"Я заявляю о своем отказе присоединиться к федеральному правительству. Искренне надеюсь, что это завершит кадровые споры в СДПГ"
Мартин Шульц
прдседатель СДПГ
"Это хорошая весть не только для Германии, но и для всей Европы."
Пьер Московиси
Комиссар ЕС по вопросам экономики
"Это наш новый момент для Америки. Ещё не было лучшего времени для того, чтобы начать жить американской мечтой."
Дональд Трамп
президент США
"Турция - наш важный союзник по НАТО, и мы полностью понимаем озабоченность Турции в связи с различными террористическими организациями."
Хизер Нойерт
пресс-секретарь Госдепартамента США
"Новые технологии дожны помочь улучшить социальные условия"
Гай Райдер
Генеральный директор Международной организации труда
"Это моя жизнь. Я проживу ее так, как захочу. Я просто блокирую своих демонов. Я пою. Я вымещаю свою боль в музыке."
Долорес О'Риордан
певица
"Вот бы построить огромный космический корабль, на который посадить бы всех политиков. И пока они не договорятся друг с другом, их не возвращать"
Фёдор Юрчихин
космонавт
"Семья покинула республику. Это сделано исключительно в целях безопасности, так как угрозы не прекращаются"
Петр Заикин
адвокат Оюба Титиева
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мир
В Токио прошло благотворительное шоу с участием звезд сумо.
Сумо: борцы большие и маленькие
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