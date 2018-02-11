Израиль грозит Ирану и Сирии

Израиль и впредь будет жестко пресекать любые попытки Ирана или Сирии нанести вред еврейскому государству. Об этом заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху в воскресенье - на следующий день после инцидента в районе Голанских высот.

Аналитики гадают, к чему приведет новый виток напряженности на израильско-сирийской границе и какую роль сыграет в этом Тегеран?

"Вчера мы нанесли серьезный удар силам Ирана и Сирии. Мы однозначно дали понять всем, что будем придерживаться наших правил, - заявил Нетаньяху. - Мы продолжим пресекать любые попытки причинить нам вред. Это было и остается политикой Израиля".

Карта израильских ударов по объектам в Сирии

На Голанских высотах вновь неспокойно

В субботу ВВС Израиля сообщили, что перехватили иранский беспилотник, запущенный с территории Сирии, а после этого нанесли серию авиаударов по целому ряду наземных целей в соседней арабской республике. Причем не только в районе Голанских высот, но и под Дамаском.

При этом один из израильских истребителей F-16 потерпел крушение. По какой причине пока непонятно. Самолет упал уже на израильской территории, оба пилота смогли катапультироваться.

В свою очередь власти Сирии заявили, что истребитель был сбит системами ПВО, обвинив Израиль в неприкрытой агрессии. А в Тегеране сообщения о перехвате иранского беспилотника назвали "смехотворными".

Отметим, что двумя днями ранее населенный пункт на контролируемой Израилем части Голанских высот был обстрелян с территории Сирии. Об этом сообщали израильские военные. По их версии, дом в селении Маждаль-Шамс случайно попал под огонь, который был открыт с сирийской стороны по беспилотному летательному аппарату израильской армии.