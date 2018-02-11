39-я годовщина Исламской революции

В Иране отмечают 39-ю годовщину исламской революции. Иранские СМИ сообщают, что в воскресенье в мероприятих, посвященных этому событию, по всей стране принимали участие миллионы человек. Демонстранты жгли флаги Изралия и США.

В ходе торжественной церемонии в Тегеране была представлена жидкотопливная ракета дальностью полета 2 тысячи километров, а также модель подводной лодки.

Президент Ирана Хасан Роухани выступил на центральной площади столицы "Азади" и призвал всех граждан страны к единству. "Когда произошла революция, мы столкнули кого-то с революционного поезда... Мы не должны были этого делать. Сегодня мы должны пригласить каждого на этот поезд успеха и победы ревоцлюии", —заявил он. Роухани пообещал, что в ближайшее время улучшатся экономичекие условия и появятся новые возможности устройства на работу.

Обещания президента прозвучали через месяц после спонтанных массовых акций протеста, охвативших десятки городов Ирана. А в начале февраля в Тегеране были арестованы 29 участниц выступлений против обязательного ношения хиджаба.