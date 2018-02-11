Колумбия: мирный процесс под угрозой

Процесс мирного урегулирования в Колумбии под угрозой срыва. Как заявили представители вооруженных сил страны, леворадикальная повстанческая группировка Армия национального освобождения устроила взрывы на севере государства: подорваны мост и грузовик. Колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос считает, что после произошедших атак будет сложно возобновить переговоры с повстанцами.
В конце января переговоры между правительством Колумбии и Армией национального освобождения были отложены на неопределенный срок. Причина - нападение боевиков группировки на полицейские посты с применением взрывчатки.