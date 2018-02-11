Парати: "альтернативный" карнавал

"Грязевая вечеринка"... Так называется карнавал в бразильском живописном городке Парати. Участники фестиваля не ломают голову над костюмами, а просто окунаются в озеро с болотистыми берегами, вываливаются в грязи и шествуют по улицам с танцами и песнями. Наибольшее удовольствие от такого развлечения получают дети. "Альтернативный" карнавал (в Рио в это время танцуют самбу) проводится с 1986 года. А началось все якобы с того, что местные рыбаки, спасаясь от москитов, как-то извалялись в грязи. Им было весело. Идея многим пришлась по душе. "Грязевая вечеринка" проводится ежегодно и привлекает все больше иностранных туристов.