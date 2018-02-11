Карнавал в Боливии

В городе Оруро в Боливии проходит карнавал. В 2001 году фестиваль был включен в список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО. По легенде, в 1756 году фреска с изображением Девы Марии чудесным образом оказалась в шахте одного из самых богатых серебряных рудников Оруро. С этих пор фестиваль был посвящён Деве Марии Сретения, или Деве Марии Шахт. Карнавальное шествие, в котором принимают участие тысячи музыкантов и танцоров, обычно растягивается на несколько километров. Посмотреть на фестиваль приезжают многочисленные туристы. В нынешнем году не обошлось без инцидентов. По меньшей мере шесть человек погибли, еще около 20 получили ранения в субботу в результате взрыва газового баллона в Оруро.