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США: Трамп заблокировал публикацию доклада демократов

Трамп заблокировал публикацию доклада демократов о предполагаемом вмешательстве РФ американские выборы.

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США: Трамп заблокировал публикацию доклада демократов

США: Трамп заблокировал публикацию доклада демократов
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Президент США Дональд Трамп заблокировал публикацию служебной записки подготовленной законодателями демократами по предполагаемому вмешательству России в американские выборы 2016 года. В Белом доме пояснили, что в документе содержится слишком много секретной информации и его публикация может создать проблемы для национальной безопасности.

Расследованием о возможном вмешательстве в президентские выборы в США занимаются комитеты по разведке обеих палат Конгресса. Основное расследование поручено вести спецпрокурору Роберту Мюллеру.

Американский лидер отрицает какие-либо контакты членов своей команды с Кремлем. Обвинения в попытках вмешаться в ход избирательной кампании в США российская сторона называет абсолютно голословными. 

Агентства • AFP, RWS, TASS

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