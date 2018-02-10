США: Трамп заблокировал публикацию доклада демократов

Президент США Дональд Трамп заблокировал публикацию служебной записки подготовленной законодателями демократами по предполагаемому вмешательству России в американские выборы 2016 года. В Белом доме пояснили, что в документе содержится слишком много секретной информации и его публикация может создать проблемы для национальной безопасности.
Расследованием о возможном вмешательстве в президентские выборы в США занимаются комитеты по разведке обеих палат Конгресса. Основное расследование поручено вести спецпрокурору Роберту Мюллеру.
Американский лидер отрицает какие-либо контакты членов своей команды с Кремлем. Обвинения в попытках вмешаться в ход избирательной кампании в США российская сторона называет абсолютно голословными.