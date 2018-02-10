В Сирии сбит турецкий вертолет

В субботу на границе с Сирией потерпел крушение турецкий военный вертолет. Он принимал участие в операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в районе Африн, которую с 20 января ведет Турция. Двое военнослужащих погибли. Обстоятельства произошедшего выясняются. Генштаб не исключил версию "технической неисправности". Однако президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле заявил, что вертолет был сбит курдами и что за это они ответят сполна.

"Подобного рода инциденты, конечно, еще будут, потому что идет война. У нас будут потери, но и мы не останемся в долгу. Вчера мы уничтожили ракетное хранилище с внушительными запасами оружия"

Турецкие власти считают, что проводя эту военную операцию, они препятствуют созданию "террористического коридора на севере Сирии". Россия выразила "озабоченность" и вывела из района своих военных. Тегеран и Дамаск осудили действия Анкары. США призвали завершить операцию как можно скорее.