Израиль-Сирия: неспокойная граница

По израильскому истребителю F-16 сирийскими ПВО в субботу были запущены несколько зенитных ракет. Пилоты катапультировались. Один из них получил тяжелые ранения. Самолет ВВС еврейского государства принимал участие в нанесении ударов по иранскому пункту управления беспилотными летательными аппаратами в Сирии. С его помощью, заявили в Армии обороны Израиля, с сирийской территории был запущен на Голанские высоты беспилотник, проникший в воздушное пространство еврейского государства. После этого Израиль нанес мощный удар по системам ПВО и иранским целям в Сирии.

Израильские военные утверждают, что их вертолет сбил иранский беспилотник. Эту информацию опровергает штаб воюющих на стороне сирийской армии шиитских отрядов. В связи с нанесением израильской авиацией ракетных ударах по целям на территории Сирии, МИД РФ призвал все вовлеченные стороны к сдержанности и недопущению роста напряженности в регионе.