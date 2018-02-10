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США

Мощные снегопады на Среднем Западе

Жертвами стихии стали 2 человека. В аэропортах Детройта и Чикаго отменены сотни авиарейсов.

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Мощные снегопады на Среднем Западе

Мощные снегопады на Среднем Западе
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На Среднем Западе США мощные снегопады привели к заторам и многочисленным авариям на дорогах. Из-за сложных метеоусловий в аэропортах Детройта и Чикаго отменены свыше 1500 рейсов, задержаны еще 4000. Закрыты государственные школы. В Чикаго жертвами стихии стали два человека.

В Мичигане на заснеженной трассе столкнулись десятки автомобилей и полуприцепов:

Наиболее интенсивные осадки прошли в северной части штата Иллинойс.  По прогнозам метеорологов, снегопад будет продолжаться в выходные дни и станет самым сильным за последние несколько зим.

На этом фоне эпидемия гриппа в США — самая серьезная за посление 10 лет — охватила уже 48 штатов, сообщается о смерти 63 детей. 

Агентства • TASS, Reuters