Мощные снегопады на Среднем Западе

На Среднем Западе США мощные снегопады привели к заторам и многочисленным авариям на дорогах. Из-за сложных метеоусловий в аэропортах Детройта и Чикаго отменены свыше 1500 рейсов, задержаны еще 4000. Закрыты государственные школы. В Чикаго жертвами стихии стали два человека.
В Мичигане на заснеженной трассе столкнулись десятки автомобилей и полуприцепов:
Наиболее интенсивные осадки прошли в северной части штата Иллинойс. По прогнозам метеорологов, снегопад будет продолжаться в выходные дни и станет самым сильным за последние несколько зим.
На этом фоне эпидемия гриппа в США — самая серьезная за посление 10 лет — охватила уже 48 штатов, сообщается о смерти 63 детей.