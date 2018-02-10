Встреча в Сеуле

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провел встречу с делегацией КНДР, в которую в частности входят председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам и родная сестра лидера страны Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон. Переговоры, детали которых не сообщаются, длились около трех часов. Затем состоялся обед. Это первая подобная встреча между представителями руководства двух стран с 2007 года.

Потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном наметилось в начале текущего года. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на зимние Игры в Пхёнчхане, а затем МОК согласовал участие в них и северокорейских спортсменов.