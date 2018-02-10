В субботу в Дублине Мэри Лу Макдональд официально возглавила республиканскую партию Северной Ирландии "Шинн Фейн". Ей 48 лет, в партию она пришла в 1998 году, то есть уже после "Белфастского соглашения", последние девять лет занимала пост вице-президента. В своей первой речи Макдональд заявила, что чтит прошлое, но смотрит в будущее.

"Как женщина, которой теперь предстоит вести вперед ирландский республиканизм, я отчетливо понимаю, что стою на плечах у гигантов", - сказала Макдоналд, отметив роль женщин в истории "Шинн Фейн".

Она сменила многолетнего лидера партии Джерри Адамса, сыгравшего ключевую роль в урегулировании конфликта в Северной Ирландии. Но его личность воспринималась неоднозначно: Адамсом восхищаются сторонники воссоединения с Ирландией, те же, кто выступал за сохранение Северной Ирландии в составе Великобритании, обвиняли его в связях наицоналистической группировки "ИРА". Поэтому в свете предстоящих выборов, которые возможно, состоятся уже в этом году, смена лидера была своевременной. По данным последних соцопросов, ирланды с большей веротяностью будут голосовать за "Шинн Фейн" с женским лицом. Тем более, что теперь у партии и вице-президент тоже женщина - 41-летняя Мишель О'Нейл.