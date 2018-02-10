"Вперед, Италия!" поддержит молодежь?

В Риме в рамках предвыборной кампании состоялся съезд партии "Вперед, Италия!", которую возглавляет экс-премьер Сильвио Берлускони. Он не скрывает, что готов стать премьером в четвертый раз, но пока не имеет право баллотироваться из-за полученного ранее приговора по делу о мошенничестве его компании "Медиасет".

"Вперед, Италия" обещает поддержать молодежь страны. Член партии Аннаграция Калабри объясняет:

"Отмена налогов в течении шести лет для компаний, которые нанимают на работу молодых людей. Отмена налогов в течении года для молодых людей, которые открывают стартап, помощь в краудфандинге и многое другое".

"Вперед, Италия!" объединилиась с правоцентристами. Что думают молодые сторонники партии? Говорят участники съезда:

"Самое главное – это вопросы, связанные с рынком труда. Потому что молодые люди хотят работать, они не хотят оставаться в университете и ничего не делать

"К сожалению, молодежь разочаровна, многие верят обещаниям антисистемного движения "Пять звезд".

Из Рима передает корреспондент "Евроньюс" Элоиза Ковелли "Удастся ли политическим силам Италии убедить молодежь пойти на выборы? Неявка среди избирателей моложе 30 лет в Италии достигает 60%".