Моди встретился с Аббасом

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился на Западном берегу реки Иордан с руководством палестинской администрации. Моди прибыл в Рамаллах на вертолете ВВС Иордании из Аммана в рамках визита в регион. Вместе с Махмудом Аббасом он посетил мавзолей Ясира Арафата и возложил венок на могилу палестинского лидера.
Аббас заявил, что палестинское руководство ценит многолетнюю позицию Индии по ближневосточному урегулированию и, по его словам, рассчитывает на роль Индии в достижении справедливого мира в регионе. Аббас также заявил, что палестинцы "никогда не отвергали переговоры". Во время визита премьера Индии планируется подписание ряда двусторонних соглашений.
После переговоров Моди выразил надежду на создание независимого палестинского государства.
5 июля 2017 года Моди стал первым действующим главой правительства Индии, который приехал с визитом в Израиль.
Государство Палестина официально признают 136 государств - членов ООН, в том числе Индия. В 2012 году Палестина получила статус "государства-наблюдателя ООН, не являющегося членом".