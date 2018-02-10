Мачерата против расизма

В субботу в Мачерате тысячи итальянцев вышли на марш против расизма. Акция прошла спустя ровно неделю после того, как местный националист Лука Траяни открыл огонь по африканским мигрантам. Как он сам позже признался, это была месть за убийство 18-летней Памелы Мастропитро, чье расчленное тело ранее было найдено в городе. По подозрению в убийстве был задержан выходец из Нигерии.

"Это был теракт, иначе это не назошешь. Мы очень сожалеем об убийстве Памелы, это ужасно, но у монстров нет ни цвета кожи, ни происхождения, - говорит участник митинга.

За несколько недель до парламентских выборов в Италии антимиграционные настроения сильны как никогда. Участники акции обвиняют ведущие политические партии в популизме и разжигании ненависти в обществе.

Из Мачераты передает корреспондент euronews Микеле Карлино:

"Сегодня был напряженный день в Мачерате, однако борьба против расизма и фашизма на этом не заканчивается. Новый марш запланирован уже на следующей неделе. Ожидается участие "Демократической партии" и антифашистской ассоциации АНПИ. Сегодня никто из официальных лиц не появился на акции, чтобы не нагнетать и без того накаленную атмосферу после безумного акта Траяни".