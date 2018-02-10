Ким Чен Ын приглашает в Пхеньян

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в ближайшее время посетить Пхеньян и провести там двусторонний саммит. Об этом на брифинге для СМИ в Сеуле сообщил представитель администрации южнокорейского лидера.
По его словам, "соответствующее устное послание Мун Чжэ Ину передала Ким Ё Чжон" - сестра Ким Чен Ына. Она входит в состав высокопоставленной делегации КНДР, которая провела переговоры в Сеуле с южнокорейской стороной. Встреча длилась около трех часов. Затем состоялся обед.
Мун Чжэ Ин допустил возможность визита к соседям, заявив, что для этого нужно создать необходимые условия.
Между тем в Сеуле прошла акция протеста против политики КНДР и визита в страну северокорейской делегации. Манифестанты топтали фотографии Ким Чен Ына и скандировали "Ким Ё Чжон - вон из страны". Демонстрация завершилась столкновениями с полицией. Ким Ё Чжон стала первой из членов ее семьи, кто посетил Южную Корею со времен Корейской войны.