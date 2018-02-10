В Рио-де-Жанейро открылся карнавал

В Рио-де-Жанейро состоялась торжественная церемония открытия крупнейшего в мире бразильского карнавала. Центральным событием стал традиционный парад лучших школ самбы на Самбадроме - вытянутой на 700 метров площадке с трибунами, построенной в 1984 году по проекту знаменитого бразильского архитектора Оскара Нимейера.
В ближайшие дни пройдут показательные выступления танцовщиков разных школ. Победителей объявят 17 февраля, в день завершения праздника. Главные критерии отбора - оригинальность выбранной темы, музыки, хореографии и, конечно, поддержка зрителей. Ежегодно на карнавал приезжают более миллиона туристов, в основном из соседних Аргентины и Чили.
Сенсацией этого выпуска стало участие в дефиле англичанки Саманты Флорес - первой иностранки за всю 78-летнюю историю карнавала, которой доверили представлять ведущую школу самбы в Бразилии Imperio da Tijuca.