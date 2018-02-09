Международная дипломатия на Олимпиаде

Южная Корея впервые за более чем 60 лет принимает на своей территории представителя правящей в Северной Корее динанстии. Ким Ё Чжон, родная сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, прибыла в олимпийский Пхёнчхан в составе официальной делегации из 22 человек. До этого в аэропорту Сеула их приветствовали южнокорейские официальные лица, включая главу министерства объединения. В субботу делегаты проведут встречу с президентом Южной Кореи.Мун Чжэ Ином.

В Южной Корее находится с визитом вице-президент США Майкл Пенс. В городе Пхёнтхэк на западе страны он возложил венок к подножию памятника южнокорейским морякам, а также встретился с северокорейскими перебежчиками, проживающими в Южной Корее, и отцом американского студента Отто Вомбиера, который скончался после того, как более года провел в северокорейской тюрьме.

В Пхёнчхане придприняты повышенные меры безопасности. Порядок обеспечивати 10 тысяч сотрудников полиции и военных. Специально к Олимпийским играм власти Южной Кореи закупили целую флотилию дронов-перехватчиков. Церемония открытия зимних Игр состоится в 80 километрах от демилитаризованной зоны, которая отделяет Северную и Южную Корею.