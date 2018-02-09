Под звуки венского вальса

В Вене состоялся традиционный Оперный бал - один из самых известных в мире. В Венской государственной опере собрались деятели культуры, бизнеса и науки, а также известные политики. В этом году на балу не обошлось без инцидента - на президента Украины Петра Порошенко, который был среди приглашенных, набросилась активистка движения Femen. Она обнажила грудь с нецензурной надписью на английском языке.

Ежегодно, начиная с ноября, в течение нескольких месяцев в столице Австрии проходит престижный Бальный сезон. В это время в городе устраивают более трехсот тематических балов.

Открывают Венский Оперный бал традиционным полонезом дебютанты . Их отбирает жюри, состоящее из хореографов, солистов Венского государственного балета и учителей танцев. Главный критерий - отличные танцевальные навыки. Участниками могут стать не только жители Австрии. Но выступить на открытии бала можно лишь один раз. Кульминационным моментом мероприятия становится главный танец - Венский вальс.