Второй «шатдаун» завершился

Конгресс США продлил финансирование госучреждений, утвердив временные параметры бюджета. Правительство и чиновники таким образом могут возобновить работу, которую в этом году из-за отсутствия бюджета прерывали уже дважды. Первый «шатдаун» — перерыв в работе госорганов — длился четыре дня в конце января.
Временное финансирование будет действовать до 23 марта. За это время законодатели надеются окончательно утвердить бюджет на 2018 год.
До сих пор этому мешали разногласия между республиканцами и демократами. Одним из главных виновников последней задержки СМИ называют демократа Рэнда Пола: он постоянно пользовался своим правом на возражение, оттягивая тем самым час голосования по проекту бюджета, и в результате его не успели принять в обозначенный законом срок.