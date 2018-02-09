На Тайване начали сносить дома, повреждённые землетрясением. В пострадавшем больше других уезде Хуалянь на востоке острова повреждены десятки зданий. Четыре многоэтажки опасно накренились из-за разрушений фундамента и смещения грунта.
Десятиэтажный отель, которые сейчас сносят, спасатели уже полностью обыскали и удостоверились, что внутри больше никого нет. Поиски выживших, возможно остающихся в полуразрушенных домах, пока не прекращаются. Жертвами серии мощных подземных толчков во вторник и среду стали двое сотрудников этого отеля, а всего на Тайване — десять человек.