Интенсивные бои на различных фронтах в Сирии

Сирийская армия продолжила в пятницу наступление на анклав Восточная Гута в провинции Дамаск, находящийся под контролем исламистских группировок "Джейш аль-Ислам", "Хайят Тахрир аш-Шам", "Ахрар аш-Шам" и "Файлак ар-Рахман".
Наступление сопровождается интенсивными бомбардировками сирийских ВВС. Правительственные источники говорят, что целями ударов являются штабы и военные склады. Источники, связанные с повстанцами, говорят о гибели большого числа мирных жителей. В ответ боевики открывают миномётный огонь по пригородам Дамаска.
9 февраля сирийские правительственные источники заявили о ликвидации Дахурского котла в провинции Хама, в который в январе попали боевики группировки "Исламское государство". Части из них удалось прорваться в южную часть соседней провинции Идлиб, на территорию, подконтрольную другой исламистской группировке, "Хайят Тахрир аш-Шам", созданной на базе сирийской ветви "Аль-Каиды". Две группировки враждуют друг с другом.
Турецкая армия и протурецкие формирования "Сирийской свободной армии" продолжают наступление на позиции сил самообороны курдов в районе Африн. В пятницу они заняли несколько деревень.
Одновременно турки ввели дополнительные силы на север провинции Идлиб для наблюдения за зоной деэскалации.