Новый шатдаун в США

Конгресс не принял законопроект о продлении финансирования правительства. Против выступил сенатор-республиканец Рэнд Пол. Его не устраивал заложенный в тексте план бюджета сразу на 2018 и 2019 годы, и он требовал от коллег рассмотреть его поправку.

Получая отказ, он каждый раз применял свое право возразить, оттягивая тем самым голосование по законопроекту в целом, и в результате законопроект не успели принять до дедлайна.

Первый "шатдаун" произошел 19 января, когда демократы и республиканцы не смогли ни о чем договориться. Федеральные ведомства оставались "без денег" до 23 января. Но на этот раз такая ситуация может оказаться еще более краткосрочной - заместитель лидера республиканцев в Палате представителей Стивен Скалис предупредил коллег, что голосование, вероятно, будет объявлено ночью, в период с 03:00 до 06:00 утра (11:00 - 14:00 мск). Пол по правилам может задерживать голосование до часу ночи, Сенат возобновит заседание с наступлением полуночи, сообщает ТАСС.