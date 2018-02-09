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США

Трамп просит Конгресс дать ему еще денег

Новая просьба Трампа о деньгах. Ему нужно три миллиарда доллара в качестве авансового платежа для строительства стены на границе с Мексикой.

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Трамп просит Конгресс дать ему еще денег

Трамп просит Конгресс дать ему еще денег
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Президент Трамп намерен обратиться на следующей неделе к Конгрессу c просьбой выделить $3 млрд в качестве авансового платежа на строительство стены на границе с Мексикой.

Эти деньги, по словам сотрудника администрации, который ознакомил с новостью журналистов, потребуются для выкупа земельных участков, находящихся в частной собственности, и на которых предполагается возводить это сооружение.

Речь идет о долине Рио-Гранде в южном Техасе. Кроме того, часть средств будет использована для приобретения стальных конструкций.

Трамп обещал во время избирательной кампании, что за стену будет платить Мексика, однако официальный Мехико делать это отказался.

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