Трамп просит Конгресс дать ему еще денег

Президент Трамп намерен обратиться на следующей неделе к Конгрессу c просьбой выделить $3 млрд в качестве авансового платежа на строительство стены на границе с Мексикой.
Эти деньги, по словам сотрудника администрации, который ознакомил с новостью журналистов, потребуются для выкупа земельных участков, находящихся в частной собственности, и на которых предполагается возводить это сооружение.
Речь идет о долине Рио-Гранде в южном Техасе. Кроме того, часть средств будет использована для приобретения стальных конструкций.
Трамп обещал во время избирательной кампании, что за стену будет платить Мексика, однако официальный Мехико делать это отказался.