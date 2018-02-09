Навальный - о коррупции

Разоблачение касается Сергея Приходько – заместителя председателя правительства РФ. В заявлении говорится, что с 5 по 7 августа 2016 года вице-премьер провел несколько дней на яхте, которая принадлежит ООО “Яхта-клуб Центр”. Конечным получателем прибыли этой компании является мать бизнесмена Олега Дерипаски.

Пребывание на яхте вице-премьера Приходько проходило в сопровождении девушек. На судне оказывались услуги питания, туристические услуги и услуги имущественного характера. 5 августа 2016 года был совершен авиарейс к месту, где находилась яхта. Есть предположения, что на нем и прибыл Приходько. Об этом пишет издание “Ведомости” со ссылкой на авторов заявления.

Кремль никак не прокомментировал коррупционное расследование Навального, а бизнесмен Дерипаска отреагировал в своем инстаграм-аккаунте. Олигарх назвал обвинения лживыми и пообещал, что будет подавать в суд.

Доказательства Фонда борьбы с коррупцией строятся на изучении фотографий и видеозаписей в соцсетях, а также книги, которую написала девушка, якобы находившаяся на яхте с олигархом и вице-премьером.

Видеорасследование было опубликовано на сайте Алексея Навального в четверг 8 февраля.