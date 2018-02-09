Бизнес, цветы и солидарность

Цветы, которые в скором времени превратятся в букеты, а те, в свою очередь, отправятся в США - спрос резко возрастает в преддверии дня св. Валентина. В структуре колумбийского экспорта цветочный занимает важное место. Нужны рабочие руки, чтобы цветы собрать и упаковать. Жители соседней Венесуэлы идут трудится к флористам.

Дайана Родригес, менеджер: "Нам нужны работники накануне Валентинова дня и Дня матери, потому что заказы из СЩа возрастают на порядки . У нас сейчас трудится много венесуэльцев, они приехала в Колумбию потому, что им нужна работа, и у нас есть возможность им помочь". Как сообщает МИД Колумбии, более миллиона венесуэльцев - обладатели так называемых карточек мигрантов, которые дают разрешение на работу. И хотя раздавались голоса тех, кто опасался конкуренции дешевой рабочей силы, колумбийские власти подчеркивают, что долг соседа - помочь венесуэльцам пережить трудные времена.