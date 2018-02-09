О спорт, ты - мир?

Рукопожатие президента Южной Кореи и сестры северокорейского лидера - именно тот случай, когда во время Олимпийских игр забывается вражда. Ким Ё Чжон прибыла в Пхёнчхан в составе делегации КНДР и пробудет здесь три дня. В программе её визита - и завтрак с южнокорейским президентом Мун Чже Ином в его официальной резиденции в Сеуле.

Мир по-олимпийски спортсмены двух соседних Корей продемонстрировали и во время парада открытия Олимпиады - 2018. Они прошли по стадиону вместе под флагом единой Кореи, а затем состоялся концерт приехавших из Пхеньяна артистов.

Такая идиллия нравится не всем. В день открытия Олимпиады в Пхёнчхане вновь прошли протесты против участия в соревнованиях спортсменов из КНДР. Демонстранты, вышедшие под флагами США и Южной Кореи, обвиняли северокорейского лидера Ким Чен Ына в политизации спортивного события и призывали укротить его ядерные амбиции. За день до открытия Игр вице-президент США Майкл Пенс заявил, что не позволит Пхеньяну "украсть Олимпиаду".